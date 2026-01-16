  1. В Украине

Смертельное ДТП в Прилуках — подозреваемая полицейская взята под стражу без альтернативы залога

15:45, 16 января 2026
Апелляционный суд изменил меру пресечения полицейской по делу о ДТП в Прилуках, в результате которого погиб ребенок.
Фото: Суспильне Чернигов
Апелляционный суд Черниговской области удовлетворил жалобу прокурора и пересмотрел меру пресечения по делу о резонансном ДТП в Прилуках, в результате которого погиб ребёнок. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Суд отменил решение суда первой инстанции в части, предусматривавшей возможность внесения залога, и избрал подозреваемой полицейской меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога до 7 февраля 2026 года.

Как установило следствие, 10 декабря служебный автомобиль полиции в Прилуках совершил наезд на двух пешеходов на регулируемом пешеходном переходе. В результате аварии женщина получила телесные повреждения, а её 6-летняя дочь погибла на месте.

Прокуроры предоставили суду доказательства наличия рисков, предусмотренных статьёй 177 УПК Украины. В частности, установлено, что после наезда подозреваемая не обеспечила ограждение места происшествия и не оказала пострадавшим домедицинскую помощь. Скорую помощь вызвала не она, а её напарник, который находился в салоне автомобиля во время ДТП.

После оглашения решения суда подозреваемую взяли под стражу в зале судебных заседаний.

Напомним, 10 декабря около 11:44 в городе Прилуки Черниговской области наряд отдела реагирования патрульной полиции Прилукского районного отдела полиции, направляясь на вызов по поводу ДТП, совершил наезд на 36-летнюю женщину и её дочь. Пешеходы пересекали проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

полиция ДТП

