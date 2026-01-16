  1. В Україні

У Києві обмежать використання електроенергії на зовнішнє освітлення, — КМДА

16:54, 16 січня 2026
Із 16 січня в Києві запроваджують обмеження на зовнішнє освітлення.
У Києві обмежать використання електроенергії на зовнішнє освітлення, — КМДА
Фото: КМДА
У Києві з 16 січня обмежать зовнішнє освітлення через важку ситуацію в енергосистемі. Про це повідомляє КМДА.

Рада оборони столиці ухвалила рішення скоротити використання електроенергії на фоні ворожих атак, які призвели до складного стану енергосистеми.

Що зміниться:

  • архітектурно-декоративне освітлення не вмикатимуть;
  • вуличне освітлення працюватиме лише на 20% потужності;
  • там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів.

Також обмежать архітектурно-декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок.

Міська влада просить киян економно користуватися електроенергією — це допоможе уникнути перевантаження мереж і прискорить їх відновлення.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів дозволив регіонам вводити гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Київ може стати першим містом, де ці зміни будуть запроваджені.

А ще у Києві відсьогодні починають працювати 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де зберігається найскладніша ситуація через проблеми зі світлом.

Крім цього, у столиці продовжили зимові канікули. 

Також повідомлялося, що будинки з електроопаленням можуть віднести до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб їм не вимикали світло.

Київ КМДА електроенергія світло

