У Києві обмежать використання електроенергії на зовнішнє освітлення, — КМДА
У Києві з 16 січня обмежать зовнішнє освітлення через важку ситуацію в енергосистемі. Про це повідомляє КМДА.
Рада оборони столиці ухвалила рішення скоротити використання електроенергії на фоні ворожих атак, які призвели до складного стану енергосистеми.
Що зміниться:
- архітектурно-декоративне освітлення не вмикатимуть;
- вуличне освітлення працюватиме лише на 20% потужності;
- там, де технічно не можна зробити світло тьмянішим, включатимуть 50% ліхтарів.
Також обмежать архітектурно-декоративну підсвітку будинків, будівель і споруд, рекламних засобів та інформаційних вивісок.
Міська влада просить киян економно користуватися електроенергією — це допоможе уникнути перевантаження мереж і прискорить їх відновлення.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів дозволив регіонам вводити гнучкі правила комендантської години на період надзвичайної ситуації в енергетиці. Київ може стати першим містом, де ці зміни будуть запроваджені.
А ще у Києві відсьогодні починають працювати 50 мобільних кухонь з гарячою їжею в районах, де зберігається найскладніша ситуація через проблеми зі світлом.
Крім цього, у столиці продовжили зимові канікули.
Також повідомлялося, що будинки з електроопаленням можуть віднести до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб їм не вимикали світло.
