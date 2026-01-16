  1. В Україні

У Києві продовжили зимові канікули – освітня омбудсменка Лещик назвала два варіанти відпрацювань

16:35, 16 січня 2026
Лещик запропонувала відпрацювати шкільні заняття у червні чи під час весняних канікул.
У Києві зимові канікули у школах продовжили до 1 лютого 2026 року через складну ситуацію в енергетиці, повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик.

За її словами, відпрацювати пропущені заняття можна двома способами: скасуванням весняних канікул або продовженням навчання у червні 2026 року. Таке рішення ухвалене через неможливість ефективного дистанційного навчання: нестабільне електропостачання та перебої зв’язку не дозволяють забезпечити доступ до освіти всіх учнів, а педагоги, залучені до чергувань у «Пунктах Незламності» та укриттях, не можуть повноцінно готувати уроки.

«Маю звернення від учасників освітнього процесу, одні виступають за канікули, інші зазначають, що для деяких учнів школа є єдиним місцем, де є опалення та гаряча їжа. Водночас здійснювати опалення закладів освіти, де, наприклад, з 1000 учнів, до школи ходить 50 або 100 учнів, не є доцільним», – розповіла омбудсменка.

Щодо організації шкільного процесу під час канікул, Лещик зазначила, що у школах, де є опалення та укриття, можна організувати пришкільні табори. Там діти з кількох закладів зможуть брати участь у гуртках, секціях та отримувати консультації з предметів. За можливості передбачене гаряче харчування, оскільки продукти вже закуплено.

«Якщо в енергетиці України буде оголошено режим надзвичайної ситуації, оптимальним варіантом вважаю запровадження канікул до кінця січня в громадах, де ситуація буде критичною, та організацію пришкільних таборів для дітей в окремих школах», — пояснила омбудсменка.

Вона додала, що важливо надати закладам освіти автономію у прийнятті рішень та оцінювати реальну ситуацію, враховуючи безпеку та умови для навчання.

діти Київ омбудсмен навчання школа освіта

