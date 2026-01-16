У Києві зимові канікули продовжать до 1 лютого для всіх закладів освіти

Рішення стосується шкіл, профтехучилищ і закладів вищої освіти.

У Києві зимові канікули продовжать до 1 лютого для всіх освітніх закладів. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

Він зазначив, що мова про школи, профтехучилища, заклади вищої освіти.

«Для інших регіонів — або переведення на дистанційний формат навчання, або продовження канікул до 1 лютого. Міносвіти, регіонам та Уряду доручено опрацювати це питання», — зазначив Шмигаль.

