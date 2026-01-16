В Киеве зимние каникулы продлят до 1 февраля для всех заведений образования

Решение касается школ, профтехучилищ и заведений высшего образования.

В Киеве зимние каникулы продлят до 1 февраля для всех образовательных заведений. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмигаль, выступая с трибуны Верховной Рады.

Он отметил, что речь идет о школах, профтехучилищах, заведениях высшего образования.

«Для других регионов — либо перевод на дистанционный формат обучения, либо продление каникул до 1 февраля. Минобразованию, регионам и Правительству поручено проработать этот вопрос», — отметил Шмигаль.

