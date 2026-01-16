  1. В Украине

В Киеве продлили зимние каникулы – образовательный омбудсмен Лещик назвала два варианта отработок

16:35, 16 января 2026
Лещик предложила отработать школьные занятия в июне или во время весенних каникул.
В Киеве зимние каникулы в школах продлили до 1 февраля 2026 года из-за сложной ситуации в энергетике, сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.

По ее словам, отработать пропущенные занятия можно двумя способами: отменой весенних каникул или продолжением обучения в июне 2026 года. Такое решение принято из-за невозможности эффективного дистанционного обучения: нестабильное электроснабжение и перебои связи не позволяют обеспечить доступ к образованию всем ученикам, а педагоги, привлеченные к дежурствам в «Пунктах Несокрушимости» и укрытиях, не могут полноценно готовить уроки.

«У меня есть обращения от участников образовательного процесса, одни выступают за каникулы, другие отмечают, что для некоторых учеников школа является единственным местом, где есть отопление и горячая еда. В то же время осуществлять отопление учебных заведений, где, например, из 1000 учеников в школу ходит 50 или 100 учеников, нецелесообразно», — рассказала омбудсменка.

Относительно организации школьного процесса во время каникул Лещик отметила, что в школах, где есть отопление и укрытия, можно организовать пришкольные лагеря. Там дети из нескольких учреждений смогут участвовать в кружках, секциях и получать консультации по предметам. По возможности предусмотрено горячее питание, поскольку продукты уже закуплены.

«Если в энергетике Украины будет объявлен режим чрезвычайной ситуации, оптимальным вариантом считаю введение каникул до конца января в общинах, где ситуация будет критической, и организацию пришкольных лагерей для детей в отдельных школах», — пояснила омбудсменка.

Она добавила, что важно предоставить учебным заведениям автономию в принятии решений и оценивать реальную ситуацию, учитывая безопасность и условия для обучения.

дети Киев омбудсмен обучение школа образование

