В Киеве ограничат использование электроэнергии на наружное освещение, — КГГА

16:54, 16 января 2026
С 16 января в Киеве вводятся ограничения на наружное освещение.
В Киеве с 16 января ограничат наружное освещение из-за тяжелой ситуации в энергосистеме. Об этом сообщает КГГА.

Совет обороны столицы принял решение сократить использование электроэнергии на фоне вражеских атак, повлекших за собой сложное состояние энергосистемы.

Что изменится:

  • архитектурно-декоративное освещение включать не будут;
  • уличное освещение будет работать только на 20% мощности;
  • там, где технически невозможно сделать свет тусклее, будут включать 50% фонарей.

Также ограничат архитектурно-декоративную подсветку домов, зданий и сооружений, рекламных средств и информационных вывесок.

Городские власти просят киевлян экономно пользоваться электроэнергией — это поможет избежать перегрузки сетей и ускорит их восстановление.

Напомним, Кабинет Министров разрешил регионам вводить гибкие правила комендантского часа в период чрезвычайной ситуации в энергетике. Киев может стать первым городом, где эти изменения будут введены.

А еще в Киеве с сегодняшнего дня начинают работать 50 мобильных кухонь с горячей едой в районах, где сохраняется самая сложная ситуация из-за проблем со светом.

Кроме этого, в столице продлили зимние каникулы.

Также сообщалось, что дома с электроотоплением могут отнести к объектам критической инфраструктуры, чтобы им не выключали свет.

