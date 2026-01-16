У Київській і Чернігівській областях скасували низку поїздів — названа причина
Частину приміських поїздів у Київській та Чернігівській областях сьогодні, 16 січня, скасували через аварію на колії. Про це повідомили в Укрзалізниці.
Вказується, що через обрив контактного дроту тимчасово зупинено рух наступних маршрутів:
№6041 «Київ-Пасажирський — Васильків-Центр»
№6044 «Васильків-Центр — Київ-Пасажирський»
№6046 «Васильків-Центр — Київ-Пасажирський»
№6906 «Київ-Пасажирський — Ніжин»
№6917 «Ніжин — Київ-Пасажирський»
Крім того, на дільниці «Київ — Фастів» можливі затримки приміських поїздів.
Для пасажирів, які планують поїздки між Києвом та Ніжином, компанія радить скористатися такими альтернативними рейсами:
№6912 «Київ-Волинський — Ніжин»
№6923 «Ніжин — Київ-Пасажирський»
