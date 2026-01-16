У Київській і Чернігівській областях скасували низку поїздів — названа причина

У Київській та Чернігівській областях тимчасово скасовано кілька приміських поїздів.

Частину приміських поїздів у Київській та Чернігівській областях сьогодні, 16 січня, скасували через аварію на колії. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Вказується, що через обрив контактного дроту тимчасово зупинено рух наступних маршрутів:

№6041 «Київ-Пасажирський — Васильків-Центр»

№6044 «Васильків-Центр — Київ-Пасажирський»

№6046 «Васильків-Центр — Київ-Пасажирський»

№6906 «Київ-Пасажирський — Ніжин»

№6917 «Ніжин — Київ-Пасажирський»

Крім того, на дільниці «Київ — Фастів» можливі затримки приміських поїздів.

Для пасажирів, які планують поїздки між Києвом та Ніжином, компанія радить скористатися такими альтернативними рейсами:

№6912 «Київ-Волинський — Ніжин»

№6923 «Ніжин — Київ-Пасажирський»

