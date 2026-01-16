В Киевской и Черниговской областях отменили ряд поездов — названа причина

В Киевской и Черниговской областях временно отменены несколько пригородных поездов.

Часть пригородных поездов в Киевской и Черниговской областях сегодня, 16 января, отменили из-за аварии на путях. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Указывается, что из-за обрыва контактной проволоки временно остановлено движение следующих маршрутов:

№6041 «Киев-Пассажирский — Васильков-Центр»

№6044 «Васильков-Центр — Киев-Пассажирский»

№6046 «Васильков-Центр — Киев-Пассажирский»

№6906 «Киев-Пассажирский — Нежин»

№6917 «Нежин — Киев-Пассажирский»

Кроме того, на участке «Киев — Фастов» возможны задержки пригородных поездов.

Для пассажиров, которые планируют поездки между Киевом и Нежином, компания рекомендует воспользоваться следующими альтернативными рейсами:

№6912 «Киев-Волынский — Нежин»

№6923 «Нежин — Киев-Пассажирский»

