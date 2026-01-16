В Киевской и Черниговской областях отменили ряд поездов — названа причина
Часть пригородных поездов в Киевской и Черниговской областях сегодня, 16 января, отменили из-за аварии на путях. Об этом сообщили в Укрзализныце.
Указывается, что из-за обрыва контактной проволоки временно остановлено движение следующих маршрутов:
№6041 «Киев-Пассажирский — Васильков-Центр»
№6044 «Васильков-Центр — Киев-Пассажирский»
№6046 «Васильков-Центр — Киев-Пассажирский»
№6906 «Киев-Пассажирский — Нежин»
№6917 «Нежин — Киев-Пассажирский»
Кроме того, на участке «Киев — Фастов» возможны задержки пригородных поездов.
Для пассажиров, которые планируют поездки между Киевом и Нежином, компания рекомендует воспользоваться следующими альтернативными рейсами:
№6912 «Киев-Волынский — Нежин»
№6923 «Нежин — Киев-Пассажирский»
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.