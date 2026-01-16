  1. В Україні

Підприємці з когенерації в пріоритеті – для бізнесу запрацювало єдине вікно на платформі «Пульс»

15:06, 16 січня 2026
Бізнес у сфері когенерації отримав окремий канал звернень до Мінекономіки.
Підприємці з когенерації в пріоритеті – для бізнесу запрацювало єдине вікно на платформі «Пульс»
Мінекономіки на виконання доручення Прем’єр-міністра Юлії Свириденко запровадило єдине вікно для обробки звернень бізнесу, що займається встановленням об’єктів розподіленої генерації. Новий механізм діє в межах інформаційно-комунікаційної системи «Пульс» і спрямований на оперативне реагування на запити підприємців.

Як повідомили в Мінекономіки, запуск єдиного вікна має сприяти швидшому вирішенню проблемних питань та усуненню бар’єрів, які стримують розвиток когенерації.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт зазначив, що відновлення енергетичної системи та створення додаткових енерго- і теплопотужностей є одним із ключових завдань для країни. За його словами, у межах платформи «Пульс» запроваджено механізм пріоритетного розгляду звернень підприємців, які працюють у сфері розподіленої генерації, щоб спільно з дотичними центральними органами виконавчої влади максимально швидко вирішувати проблемні питання.

Для користування єдиним вікном підприємцям необхідно:

  • увійти до особистого кабінету на платформі «Пульс»,
  • заповнити форму запиту,
  • в темі звернення додатково зазначити «Когенерація».

Такі запити опрацьовуватимуться в першочерговому порядку.

бізнес підприємець Мінекономіки

