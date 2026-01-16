  1. В Украине

Предприниматели из когенерации в приоритете – для бизнеса заработало единое окно на платформе «Пульс»

15:06, 16 января 2026
Бизнес в сфере когенерации получил отдельный канал обращений в Минэкономики.
Предприниматели из когенерации в приоритете – для бизнеса заработало единое окно на платформе «Пульс»
Минэкономики во исполнение поручения премьер-министра Юлии Свириденко ввело единое окно для обработки обращений бизнеса, занимающегося установкой объектов распределенной генерации. Новый механизм действует в рамках информационно-коммуникационной системы «Пульс» и направлен на оперативное реагирование на запросы предпринимателей.

Как сообщили в Минэкономики, запуск единого окна должен способствовать более быстрому решению проблемных вопросов и устранению барьеров, сдерживающих развитие когенерации.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Цыборт отметил, что восстановление энергетической системы и создание дополнительных энерго- и тепломощностей является одной из ключевых задач для страны. По его словам, в рамках платформы «Пульс» введен механизм приоритетного рассмотрения обращений предпринимателей, работающих в сфере распределенной генерации, чтобы совместно с соответствующими центральными органами исполнительной власти максимально быстро решать проблемные вопросы.

Для использования единого окна предпринимателям необходимо:

  • войти в личный кабинет на платформе «Пульс»,
  • заполнить форму запроса,
  • в теме обращения дополнительно указать «Когенерация».

Такие запросы будут обрабатываться в первоочередном порядке.

