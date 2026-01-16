  1. В Україні

ВАКС обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 млн грн

14:53, 16 січня 2026
Вищий антикорсуд обрав запобіжний захід лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко.
ВАКС обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 млн грн
Фото: lb.ua
Вищий антикорупційний суд у пʼятницю 16 січня обрав запобіжний захід для голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко — їй призначили заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень. Суд також поклав на неї низку зобов’язань:

- прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

-  повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну.

Як відомо, НАБУ і САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Юлія Тимошенко, у свою чергу, заявила, що під час обшуків правоохоронці «не знайшли нічого», після чого вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.

Лідерка «Батьківщини» категорично відкинула висунуті звинувачення та назвала обшуки політично вмотивованими. Вона припустила, що такі дії можуть бути пов’язані з підготовкою до виборів і спробами тиску на політичних опонентів.

ВАКС

