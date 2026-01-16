  1. В Украине

ВАКС избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в более чем 33 млн грн

14:53, 16 января 2026
Высший антикорсуд избрал меру пресечения лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко.
ВАКС избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в более чем 33 млн грн
Фото: lb.ua
Высший антикоррупционный суд в пятницу, 16 января, избрал меру пресечения для председателя фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко — ей назначили залог в размере более 33 миллионов гривен. Суд также возложил на нее ряд обязательств:

  • прибывать к детективу, прокурору, следственному судье и в суд по каждому требованию;
  • не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места проживания и/или работы;
  • воздерживаться от общения с определенным кругом лиц;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти все свои паспорта для выезда за границу, а также другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Как известно, НАБУ и САП сообщили о подозрении Юлии Тимошенко в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Юлия Тимошенко, в свою очередь, заявила, что во время обысков правоохранители «ничего не нашли», после чего изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения.

Лидер партии «Батькивщина» категорически отвергла выдвинутые обвинения и назвала обыски политически мотивированными. Она предположила, что такие действия могут быть связаны с подготовкой к выборам и попытками давления на политических оппонентов.

ВАКС

Лента новостей

Блоги
Публикации
