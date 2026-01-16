У Раді хочуть визначити межі Першого заступника і заступника Голови ВРУ щодо участі у ТСК

Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради одночасно зможуть бути членами не більше двох тимчасових слідчих комісій.

У Верховній Раді України хочуть врегулювати права Першого заступника та заступника Голови парламенту щодо участі у тимчасових слідчих і спеціальних комісіях, йдеться про законопроєкт №14373.

Законопроєктом пропонується встановити:

Що Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України можуть бути обрані одночасно членами не більше двох тимчасових слідчих комісій та однієї тимчасової спеціальної комісії. Відповідні зміни запропоновано внести до законів України «Про тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України» та до Регламенту Верховної Ради України. Зазначені зміни не є підставою для перегляду персонального складу діючих у Верховної Ради України тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісій.

У пояснювальній записці йдеться, що згідно з Регламентом Верховної Ради України, Голова Верховної Ради, Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради не входять до складу депутатської фракції або депутатської групи.

Водночас Регламентом Верховної Ради та Законом України «Про тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» закріплено принцип пропорційного представництва виключно фракцій або груп у складі тимчасових органів парламенту. Через абсолютизацію дії цього принципу Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради позбавлені права бути обраними до складу тимчасових спеціальних та слідчих комісій і, відповідно, брати участь у їх роботі.

Такий підхід, усталений з 2019 року, суперечить попередній практиці діяльності тимчасових слідчих комісій, у роботі яких зазвичай брали участь Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради. На думку експертів, зазначені норми законодавства мають дискримінаційний характер стосовно Першого заступника та заступника Голови Верховної Ради і мають бути переглянуті з метою надання їм права бути представленими у складі тимчасових робочих органів парламенту.

За словами авторів, законопроєкт покликаний оптимізувати роботу тимчасових слідчих і спеціальних комісій ВР, надавши Першому заступнику та заступнику Голови право бути їхніми членам.

