  1. Публикации
  2. / Законодательство

В Раде хотят определить пределы участия Первого заместителя и заместителя Председателя ВР в ВСК

13:00, 16 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады смогут одновременно быть членами не более двух временных следственных комиссий.
В Раде хотят определить пределы участия Первого заместителя и заместителя Председателя ВР в ВСК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде Украины хотят урегулировать права Первого заместителя и заместителя Председателя парламента на участие во временных следственных и специальных комиссиях, речь идет о законопроекте №14373.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроектом предлагается установить:

  1. Что Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады Украины могут одновременно быть членами не более двух временных следственных комиссий и одной временной специальной комиссии.
  2. Соответствующие изменения предлагается внести в законы Украины «О временных следственных и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», «О статусе народного депутата Украины» и в Регламент Верховной Рады Украины.
  3. Указанные изменения не являются основанием для пересмотра персонального состава действующих во Верховной Раде временных следственных и специальных комиссий.

В пояснительной записке говорится, что согласно Регламенту Верховной Рады Украины, Председатель Верховной Рады, Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады не входят в состав депутатской фракции или группы.

В то же время Регламентом Верховной Рады и Законом Украины «О временных следственных и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» закреплен принцип пропорционального представительства исключительно фракций или групп в составе временных органов парламента.

Из-за абсолютизации действия этого принципа Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады лишены права быть избранными в состав временных специальных и следственных комиссий и, соответственно, участвовать в их работе.

Такой подход, устоявшийся с 2019 года, противоречит предыдущей практике деятельности временных следственных комиссий, в работе которых обычно принимали участие Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады. По мнению экспертов, указанные нормы законодательства имеют дискриминационный характер по отношению к Первому заместителю и заместителю Председателя Верховной Рады и должны быть пересмотрены с целью предоставления им права быть представленными в составе временных рабочих органов парламента.

По словам авторов, законопроект направлен на оптимизацию работы временных следственных и специальных комиссий ВР, предоставив Первому заместителю и заместителю Председателя право быть их членами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Парламент

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде хотят определить пределы участия Первого заместителя и заместителя Председателя ВР в ВСК

Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады смогут одновременно быть членами не более двух временных следственных комиссий.

Электронное землеустройство и конфискация земель: Комитет рекомендует законопроект, который частично перепишет земельное законодательство

Аграрный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о цифровизации землеустройства и новых подходах к конфискации и продаже земельных участков.

Вина без штрафа: когда привлечение за нарушение ПДД становится невозможным

Апелляционный суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков, но установил неправомерные действия водителя.

Кадровые вопросы в местных судах: ВСП оставила без рассмотрения одно назначение судьи, по другому — перерыв

ВСП не рассмотрела рекомендацию по назначению судьи в Сумской области и объявила перерыв по делу кандидатки из Кировоградской области.

Подала иск против докладчика: Ирина Савчук не прошла собеседование на должность судьи

Кандидатура Ирины Савчук не соответствует требованиям добропорядочности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]