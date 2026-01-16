В Раде хотят определить пределы участия Первого заместителя и заместителя Председателя ВР в ВСК

Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады смогут одновременно быть членами не более двух временных следственных комиссий.

В Верховной Раде Украины хотят урегулировать права Первого заместителя и заместителя Председателя парламента на участие во временных следственных и специальных комиссиях, речь идет о законопроекте №14373.

Законопроектом предлагается установить:

Что Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады Украины могут одновременно быть членами не более двух временных следственных комиссий и одной временной специальной комиссии. Соответствующие изменения предлагается внести в законы Украины «О временных следственных и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», «О статусе народного депутата Украины» и в Регламент Верховной Рады Украины. Указанные изменения не являются основанием для пересмотра персонального состава действующих во Верховной Раде временных следственных и специальных комиссий.

В пояснительной записке говорится, что согласно Регламенту Верховной Рады Украины, Председатель Верховной Рады, Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады не входят в состав депутатской фракции или группы.

В то же время Регламентом Верховной Рады и Законом Украины «О временных следственных и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины» закреплен принцип пропорционального представительства исключительно фракций или групп в составе временных органов парламента.

Из-за абсолютизации действия этого принципа Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады лишены права быть избранными в состав временных специальных и следственных комиссий и, соответственно, участвовать в их работе.

Такой подход, устоявшийся с 2019 года, противоречит предыдущей практике деятельности временных следственных комиссий, в работе которых обычно принимали участие Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады. По мнению экспертов, указанные нормы законодательства имеют дискриминационный характер по отношению к Первому заместителю и заместителю Председателя Верховной Рады и должны быть пересмотрены с целью предоставления им права быть представленными в составе временных рабочих органов парламента.

По словам авторов, законопроект направлен на оптимизацию работы временных следственных и специальных комиссий ВР, предоставив Первому заместителю и заместителю Председателя право быть их членами.

