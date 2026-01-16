Стало відомо, коли та в якому форматі відбудеться «Енергетичний Рамштайн»

Від України участь в ньому братиме прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль.

У Міністерстві закордонних справ повідомили подробиці майбутньої зустрічі міжнародних партнерів, присвяченої підтримці енергетичного сектору України. Так званий "Енергетичний Рамштайн" відбудеться в онлайн-форматі.

Від України участь у заході візьмуть прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль. Про це розповів журналістам речник МЗС Георгій Тихий.

За словамиТихого, дата проведення засідання ще остаточно узгоджується. Він підкреслив, що у заході братимуть участь ключові представники уряду, які відповідальні за енергетичний напрямок країни.

«Це буде онлайн, запланована участь від української сторони прем’єр-міністра й міністра енергетики», – заявив речник МЗС.

