Стало известно, когда и в каком формате состоится «Энергетический Рамштайн»

В Министерстве иностранных дел сообщили подробности предстоящей встречи международных партнеров, посвященной поддержке энергетического сектора Украины. Так называемый "Энергетический Рамштайн" состоится в онлайн-формате.

От Украины примут участие в мероприятии премьер-министр Юлия Свириденко и министр энергетики Денис Шмыгаль. Об этом рассказал журналистам спикер МИД Георгий Тихий.

По словам Тихого, дата проведения заседания еще совсем согласовывается. Он подчеркнул, что в мероприятии примут участие главные представители правительства, ответственные за энергетическое направление страны.

"Это будет онлайн, запланированное участие от украинской стороны премьер-министра и министра энергетики", - заявил Тихий.

