Відстрочка на 12 місяців для контрактників: законопроєкт готують до повторного другого читання

13:45, 16 січня 2026
Проєкт закону направили Комітету для доопрацювання.
Верховна Рада не підтримала у другому читанні законопроєкт №13574, що передбачав можливість відстрочки від мобілізації для осіб віком до 25 років, які проходили службу за контрактом у віці 18–24 роки. Під час голосування «за» проголосували лише 202 народних депутатів. Проте, депутати підтримали пропозицію винести законопроект на голосування повторно у другому читанні. Про це стало відомо з пленарного засідання парламенту 15 січня.

Водночас, на сайті Верховної Ради України опубліковали проєкт постанови №13574 «Про внесення зміни до статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації окремим категоріям громадян». 

У проєкті постанови пропонується направити законопроєкт до Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки для доопрацювання та подальшого внесення на розгляд парламенту у повторному другому читанні. 

Законопроєктом пропонується, статтю 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" доповнити новою частиною: військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали річний контракт на військову службу і були звільнені за станом здоров’я або сімейними обставинами, не підлягають призову протягом 12 місяців. Призов на військову службу можливий лише за їхньою згодою. 

У пояснювальній записці йдеться, що розробка проєкту закону пов’язана з необхідністю встановити нову підставу для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов’язаних та резервістів, які були звільнені з військової служби. 

Зокрема, законопроєкт передбачає надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним і резервістам віком від 18 до 25 років, які мали право на відстрочку, але під час воєнного стану уклали контракт на проходження військової служби строком на один рік і були звільнені після його завершення. Така відстрочка надаватиметься строком на 12 місяців.

Верховна Рада України законопроект військові контракт мобілізація відстрочка військовозобов'язаний

