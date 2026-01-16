  1. Публикации
Отсрочка на 12 месяцев для контрактников: законопроект готовят к повторному второму чтению

13:45, 16 января 2026
Проєкт закона направили в Комитет для доработки.
Отсрочка на 12 месяцев для контрактников: законопроект готовят к повторному второму чтению
Верховная Рада не поддержала во втором чтении законопроект №13574, который предусматривал возможность отсрочки от мобилизации для лиц в возрасте до 25 лет, проходивших службу по контракту в возрасте 18–24 лет. Во время голосования «за» проголосовали лишь 202 народных депутата. Однако депутаты поддержали предложение вынести законопроект на повторное голосование во втором чтении. Об этом стало известно из пленарного заседания парламента 15 января.

В тоже время, на сайте Верховной Рады Украины опубликовали проект постановления №13574 «О внесении изменения в статью 23 Закона Украины “О мобилизационной подготовке и мобилизации” относительно предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации отдельным категориям граждан».

Проектом постановления предлагается направить законопроект в Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для доработки и последующего внесения на рассмотрение парламента в повторном втором чтении.

Законопроектом предлагается дополнить статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью: военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения заключили годовой контракт на прохождение военной службы и были уволены по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам, не подлежат призыву в течение 12 месяцев. Призыв на военную службу возможен только с их согласия. 

В пояснительной записке отмечается, что разработка законопроекта связана с необходимостью установления новой основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных и резервистов, уволенных с военной службы. 

В частности, законопроект предусматривает предоставление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанным и резервистам в возрасте от 18 до 25 лет, которые имели право на отсрочку, но во время военного положения заключили контракт на прохождение военной службы сроком на один год и были уволены после его завершения. Такая отсрочка будет предоставляться сроком на 12 месяцев.

Верховная Рада Украины законопроект военные контракт мобилизация отсрочка военнообязанный

