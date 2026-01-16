Блекаут у Києві – перелік аптек, які працюватимуть цілодобово і навіть без світла

Шість аптечних пунктів КП «Фармація», розташованих у медзакладах на лівому та правому берегах, забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян 24/7.

На випадок тривалої відсутності електропостачання у столиці визначено перелік чергових аптечних пунктів КП «Фармація», які працюватимуть цілодобово. Про це повідомили в КМДА. Наразі всі аптеки мережі функціонують у штатному режимі відповідно до власних графіків.

Шість аптечних пунктів, розташованих на базі лікарень, забезпечені резервним живленням і готові безперервно обслуговувати мешканців міста. Аптеки працюватимуть у різних районах Києва — на лівому та правому берегах — безпосередньо в корпусах медичних закладів. Це дасть змогу навіть у разі повного знеструмлення міста придбати життєво необхідні лікарські засоби, зокрема інсуліни та медичні вироби.

Адреси аптек, що працюватимуть цілодобово у разі тривалої відсутності електропостачання:

Лівий берег

Дарницький район

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1» (корпус 1).

Аптечний пункт № 1 (аптека № 69), Харківське шосе, 121.

Деснянський район

КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».

Аптечний пункт № 3 (аптека № 119), вул. Кубанської України, 10.

Правий берег

Оболонський район

КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1».

Аптечний пункт № 3 (аптека № 74), вул. Богатирська, 30, корпус 1.

Солом’янський район

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 6» (Медмістечко).

Аптечний пункт № 4 (аптека № 99), просп. Любомира Гузара, 3.

Печерський район

КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12».

Аптечний пункт № 1 (аптека № 125), вул. Професора Підвисоцького, 4-А.

Шевченківський район

НДСЛ «Охматдит».

Аптека № 52, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1.

У Департаменті також рекомендують мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями.

