Блекаут у Києві – перелік аптек, які працюватимуть цілодобово і навіть без світла
На випадок тривалої відсутності електропостачання у столиці визначено перелік чергових аптечних пунктів КП «Фармація», які працюватимуть цілодобово. Про це повідомили в КМДА. Наразі всі аптеки мережі функціонують у штатному режимі відповідно до власних графіків.
Шість аптечних пунктів, розташованих на базі лікарень, забезпечені резервним живленням і готові безперервно обслуговувати мешканців міста. Аптеки працюватимуть у різних районах Києва — на лівому та правому берегах — безпосередньо в корпусах медичних закладів. Це дасть змогу навіть у разі повного знеструмлення міста придбати життєво необхідні лікарські засоби, зокрема інсуліни та медичні вироби.
Адреси аптек, що працюватимуть цілодобово у разі тривалої відсутності електропостачання:
Лівий берег
Дарницький район
КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1» (корпус 1).
Аптечний пункт № 1 (аптека № 69), Харківське шосе, 121.
Деснянський район
КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».
Аптечний пункт № 3 (аптека № 119), вул. Кубанської України, 10.
Правий берег
Оболонський район
КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1».
Аптечний пункт № 3 (аптека № 74), вул. Богатирська, 30, корпус 1.
Солом’янський район
КНП «Київська міська клінічна лікарня № 6» (Медмістечко).
Аптечний пункт № 4 (аптека № 99), просп. Любомира Гузара, 3.
Печерський район
КНП «Київська міська клінічна лікарня № 12».
Аптечний пункт № 1 (аптека № 125), вул. Професора Підвисоцького, 4-А.
Шевченківський район
НДСЛ «Охматдит».
Аптека № 52, вул. В’ячеслава Чорновола, 28/1.
У Департаменті також рекомендують мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями.
