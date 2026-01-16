Блэкаут в Киеве – список аптек, которые будут работать круглосуточно и даже без света

Шесть аптечных пунктов КП «Фармация», расположенных в медучреждениях на левом и правом берегах, обеспечены резервным питанием и готовы обслуживать киевлян 24/7.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На случай длительного отсутствия электроснабжения в столице определен перечень дежурных аптечных пунктов КП «Фармация», которые будут работать круглосуточно. Об этом сообщили в КГГА. Сейчас все аптеки сети функционируют в штатном режиме в соответствии с собственными графиками.

Шесть аптечных пунктов, расположенных на базе больниц, обеспечены резервным питанием и готовы непрерывно обслуживать жителей города. Аптеки будут работать в разных районах Киева — на левом и правом берегах — непосредственно в корпусах медицинских учреждений. Это позволит даже в случае полного отключения электроэнергии в городе приобрести жизненно необходимые лекарственные средства, в частности инсулины и медицинские изделия.

Адреса аптек, которые будут работать круглосуточно в случае длительного отсутствия электроснабжения:

Левый берег

Дарницкий район

КНП «Киевская городская клиническая больница № 1» (корпус 1).

Аптечный пункт № 1 (аптека № 69), Харьковское шоссе, 121.

Деснянский район

КНП «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

Аптечный пункт № 3 (аптека № 119), ул. Кубанской Украины, 10.

Правый берег

Оболонский район

КНП «Киевская городская детская клиническая больница № 1».

Аптечный пункт № 3 (аптека № 74), ул. Богатырская, 30, корпус 1.

Соломенский район

КНП «Киевская городская клиническая больница № 6» (Медгородок).

Аптечный пункт № 4 (аптека № 99), просп. Любомира Гузара, 3.

Печерский район

КНП «Киевская городская клиническая больница № 12».

Аптечный пункт № 1 (аптека № 125), ул. Профессора Подвысоцкого, 4-А.

Шевченковский район

НДСЛ «Охматдет».

Аптека № 52, ул. Вячеслава Чорновола, 28/1.

В Департаменте также рекомендуют иметь при себе наличные деньги, поскольку во время отключений электроэнергии банковские терминалы могут работать с перебоями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.