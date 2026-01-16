Блэкаут в Киеве – список аптек, которые будут работать круглосуточно и даже без света
На случай длительного отсутствия электроснабжения в столице определен перечень дежурных аптечных пунктов КП «Фармация», которые будут работать круглосуточно. Об этом сообщили в КГГА. Сейчас все аптеки сети функционируют в штатном режиме в соответствии с собственными графиками.
Шесть аптечных пунктов, расположенных на базе больниц, обеспечены резервным питанием и готовы непрерывно обслуживать жителей города. Аптеки будут работать в разных районах Киева — на левом и правом берегах — непосредственно в корпусах медицинских учреждений. Это позволит даже в случае полного отключения электроэнергии в городе приобрести жизненно необходимые лекарственные средства, в частности инсулины и медицинские изделия.
Адреса аптек, которые будут работать круглосуточно в случае длительного отсутствия электроснабжения:
Левый берег
Дарницкий район
КНП «Киевская городская клиническая больница № 1» (корпус 1).
Аптечный пункт № 1 (аптека № 69), Харьковское шоссе, 121.
Деснянский район
КНП «Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».
Аптечный пункт № 3 (аптека № 119), ул. Кубанской Украины, 10.
Правый берег
Оболонский район
КНП «Киевская городская детская клиническая больница № 1».
Аптечный пункт № 3 (аптека № 74), ул. Богатырская, 30, корпус 1.
Соломенский район
КНП «Киевская городская клиническая больница № 6» (Медгородок).
Аптечный пункт № 4 (аптека № 99), просп. Любомира Гузара, 3.
Печерский район
КНП «Киевская городская клиническая больница № 12».
Аптечный пункт № 1 (аптека № 125), ул. Профессора Подвысоцкого, 4-А.
Шевченковский район
НДСЛ «Охматдет».
Аптека № 52, ул. Вячеслава Чорновола, 28/1.
В Департаменте также рекомендуют иметь при себе наличные деньги, поскольку во время отключений электроэнергии банковские терминалы могут работать с перебоями.
