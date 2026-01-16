  1. В Україні

Як стати на військовий облік через Резерв+: інструкція для чоловіків 18-24 років

14:48, 16 січня 2026
Участь у тестуванні доступна для чоловіків, які раніше не перебували на військовому обліку, процедура відбувається дистанційно через Резерв+.
Як стати на військовий облік через Резерв+: інструкція для чоловіків 18-24 років
Фото: mod.gov.ua
Міноборони повідомило про тестування онлайн-постановки на військовий облік у застосунку Резерв+ для чоловіків віком від 18 до 24 років. Процедура передбачає дистанційне оформлення без відвідування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і без паперових процедур.

До участі в тестуванні можуть долучитися чоловіки, які станом на цей момент ніколи не перебували на військовому обліку. Для цього необхідно заповнити форму за посиланням. Після цього слід очікувати електронний лист із запрошенням. Далі потрібно встановити застосунок Резерв+ або оновити його до останньої версії, дотримуватися інструкцій у застосунку та подати заявку. Після завершення процедури користувач отримує підтвердження та документ Резерв ID.

У Міністерстві оборони звертають увагу, що онлайн-постановка на військовий облік можлива виключно для осіб, які ніколи не перебували на обліку. Якщо чоловіка раніше було знято або виключено з військового обліку, поновлення наразі здійснюється лише через ТЦК та СП.

Також повідомляється, що для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка поки що недоступна. Для взяття на облік їм необхідно звертатися безпосередньо до ТЦК та СП.

«Онлайн-постановка на військовий облік зменшує бюрократію, знижує навантаження на ТЦК та СП і робить процедуру прозорою для громадян», – додали в Міноборони.

