Как встать на воинский учет через Резерв+: инструкция для мужчин 18-24 лет

Участие в тестировании доступно для мужчин, которые ранее не состояли на воинском учете, процедура проходит дистанционно через Резерв+.

Фото: mod.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минобороны сообщило о тестировании онлайн-постановки на воинский учет в приложении Резерв+ для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Процедура предусматривает дистанционное оформление без посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки и без бумажных процедур.

К участию в тестировании могут присоединиться мужчины, которые на данный момент никогда не состояли на воинском учете. Для этого необходимо заполнить форму по ссылке. После этого следует ожидать электронное письмо с приглашением. Далее нужно установить приложение Резерв+ или обновить его до последней версии, следовать инструкциям в приложении и подать заявку. После завершения процедуры пользователь получает подтверждение и документ Резерв ID.

В Министерстве обороны обращают внимание, что онлайн-постановка на воинский учет возможна исключительно для лиц, которые никогда не состояли на учете. Если мужчина ранее был снят или исключен с воинского учета, восстановление на данный момент осуществляется только через ТЦК и СП.

Также сообщается, что для женщин, подлежащих воинской регистрации по специальности, онлайн-постановка пока недоступна. Для постановки на учет им необходимо обращаться непосредственно в ТЦК и СП.

«Онлайн-постановка на воинский учет уменьшает бюрократию, снижает нагрузку на ТЦК и СП и делает процедуру прозрачной для граждан», – добавили в Минобороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.