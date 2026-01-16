  1. В Украине

Как встать на воинский учет через Резерв+: инструкция для мужчин 18-24 лет

14:48, 16 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Участие в тестировании доступно для мужчин, которые ранее не состояли на воинском учете, процедура проходит дистанционно через Резерв+.
Как встать на воинский учет через Резерв+: инструкция для мужчин 18-24 лет
Фото: mod.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минобороны сообщило о тестировании онлайн-постановки на воинский учет в приложении Резерв+ для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Процедура предусматривает дистанционное оформление без посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки и без бумажных процедур.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

К участию в тестировании могут присоединиться мужчины, которые на данный момент никогда не состояли на воинском учете. Для этого необходимо заполнить форму по ссылке. После этого следует ожидать электронное письмо с приглашением. Далее нужно установить приложение Резерв+ или обновить его до последней версии, следовать инструкциям в приложении и подать заявку. После завершения процедуры пользователь получает подтверждение и документ Резерв ID.

В Министерстве обороны обращают внимание, что онлайн-постановка на воинский учет возможна исключительно для лиц, которые никогда не состояли на учете. Если мужчина ранее был снят или исключен с воинского учета, восстановление на данный момент осуществляется только через ТЦК и СП.

Также сообщается, что для женщин, подлежащих воинской регистрации по специальности, онлайн-постановка пока недоступна. Для постановки на учет им необходимо обращаться непосредственно в ТЦК и СП.

«Онлайн-постановка на воинский учет уменьшает бюрократию, снижает нагрузку на ТЦК и СП и делает процедуру прозрачной для граждан», – добавили в Минобороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ТЦК Минобороны Резерв+ воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
БЕБ может получить доступ к использованию специальных радиочастот: в Раде готовят изменения в закон

Законопроект позволит БЕБ пользоваться полосами радиочастот специального пользования на безвозмездной основе.

Отсрочка на 12 месяцев для контрактников: законопроект готовят к повторному второму чтению

Проєкт закона направили в Комитет для доработки.

В Раде хотят определить пределы участия Первого заместителя и заместителя Председателя ВР в ВСК

Первый заместитель и заместитель Председателя Верховной Рады смогут одновременно быть членами не более двух временных следственных комиссий.

Электронное землеустройство и конфискация земель: Комитет рекомендует законопроект, который частично перепишет земельное законодательство

Аграрный комитет Верховной Рады одобрил законопроект о цифровизации землеустройства и новых подходах к конфискации и продаже земельных участков.

Вина без штрафа: когда привлечение за нарушение ПДД становится невозможным

Апелляционный суд подтвердил закрытие дела из‑за истечения сроков, но установил неправомерные действия водителя.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]