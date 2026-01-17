  1. В Україні

Міжнародний автобус Відень–Київ потрапив у серйозну ДТП на Львівщині — є поранені, фото

21:50, 17 січня 2026
Водій виїхав за межі проїзної частини дороги, наїхав на металевий відбійник і в дерево.
Міжнародний автобус Відень–Київ потрапив у серйозну ДТП на Львівщині — є поранені, фото
фото: поліція
У Львівській області на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю пасажирського автобуса міжнародного сполучення Відень-Київ. Внаслідок аварії 9 людей постраждали, повідомляє поліція. 

Вказано, що близько 8:00 рейсовий автобус Setra, за кермом якого перебував 59-річний водій, виїхав за межі проїзної частини і селі Любінці Стрийського району. Він наїхав на металевий відбійник, а після цього врізався в дерево.

На момент аварії у салоні автобуса перебували 25 пасажирів. Дев’ятеро людей віком від 19 до 69 років звернулися за медичною допомогою. Семеро з них було доставлено до лікарні, де лікарі наразі уточнюють діагнози.

Інших пасажирів правоохоронці доправили до пункту незламності у Стрийському районному управлінні поліції. Там із людьми працюють поліцейські психологи, пасажири можуть зігрітися, випити гарячих напоїв, перекусити та дочекатися прибуття іншого автобуса.

