  1. В Україні

У Києві запровадили нові правила комендантської години — що слід знати

20:06, 17 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тепер можна пішки або на авто прямувати до Пункту незламності під час комендантської години.
У Києві запровадили нові правила комендантської години — що слід знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві оновили правила дії комендантської години. Відповідне рішення напередодні ухвалила Рада оборони міста на виконання урядового розпорядження. Про це повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Комендантська година залишається чинною, однак запроваджено низку винятків, спрямованих на підтримку громадян у період енергокризи. 

Згідно з оновленими правилами, під час комендантської години дозволяється пішки або на приватному транспорті, зокрема таксі, прямувати до Пунктів незламності або повертатися додому.

Для мешканців столиці це означає можливість безперешкодно дістатися житла, у тому числі у разі прибуття поїзда із запізненням, а також у будь-який час знайти тепло, електроенергію, зв’язок і необхідну допомогу.

Крім того, Пункти незламності відтепер можуть працювати цілодобово. Це стосується як комунальних локацій, так і об’єктів відповідального бізнесу, які готові надавати громадянам тепло, електроживлення, доступ до зв’язку, воду та гарячі напої.

Під час пересування у нічний час необхідно мати при собі:

  • документ, що посвідчує особу,
  • військовозобов’язаним - військово-облікові документи.

Раніше ми писали, які заклади стануть Пунктами незламності й працюватимуть цілодобово. 

Також в МВС уточнили умови послаблення комендантської години. 

Додамо, що у Києві таксі почне працювати в комендантську годину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій

Київ комендантська година

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Квартира на правовій паузі: як строки і дублікат виконавчого листа зупинили стягнення з боржників

Апеляційна інстанція нагадала, що без дотримання процедури навіть законне рішення не виконується.

Верховний Суд розмежував матеріальну та процесуальну добру совість та визначив наслідки зловживання ними

КЦС ВС розповів де проходить межа між добросовісністю та зловживанням процесуальними правами.

За погрози чиновникам в інтернеті каратимуть до 10 років ув’язнення — законопроєкт

В Україні планують посилити відповідальність за погрози державних та громадських діячів.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]