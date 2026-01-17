Тепер можна пішки або на авто прямувати до Пункту незламності під час комендантської години.

У Києві оновили правила дії комендантської години. Відповідне рішення напередодні ухвалила Рада оборони міста на виконання урядового розпорядження. Про це повідомляє очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Комендантська година залишається чинною, однак запроваджено низку винятків, спрямованих на підтримку громадян у період енергокризи.

Згідно з оновленими правилами, під час комендантської години дозволяється пішки або на приватному транспорті, зокрема таксі, прямувати до Пунктів незламності або повертатися додому.

Для мешканців столиці це означає можливість безперешкодно дістатися житла, у тому числі у разі прибуття поїзда із запізненням, а також у будь-який час знайти тепло, електроенергію, зв’язок і необхідну допомогу.

Крім того, Пункти незламності відтепер можуть працювати цілодобово. Це стосується як комунальних локацій, так і об’єктів відповідального бізнесу, які готові надавати громадянам тепло, електроживлення, доступ до зв’язку, воду та гарячі напої.

Під час пересування у нічний час необхідно мати при собі:

документ, що посвідчує особу,

військовозобов’язаним - військово-облікові документи.

