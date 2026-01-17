В Киеве ввели новые правила комендантского часа — что нужно знать

Теперь можно пешком или на авто направляться к Пункту несокрушимости во время комендантского часа.

В Киеве обновили правила действия комендантского часа. Соответствующее решение накануне принял Совет обороны города по выполнению правительственного распоряжения. Об этом сообщает глава КМВА Тимур Ткаченко.

Комендантский час остается в силе, однако введен ряд исключений, направленных на поддержку граждан в период энергокризиса.

Согласно обновленным правилам, во время комендантского часа разрешается пешком или на частном транспорте, в частности такси, направляться в Пункты несокрушимости или возвращаться домой.

Для жителей столицы это означает возможность беспрепятственно добраться до жилья, в том числе в случае прибытия поезда с опозданием, а также в любое время найти тепло, электроэнергию, связь и необходимую помощь.

Кроме того, Пункты несокрушимости теперь могут работать круглосуточно. Это касается как коммунальных локаций, так и объектов ответственного бизнеса, готовых предоставлять гражданам тепло, электропитание, доступ к связи, воду и горячие напитки.

