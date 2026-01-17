У 2026 році сигарети подорожчають на 2-3,5 грн за пачку — нардеп Леонов

Зростання цін пов’язане з плановим підвищенням акцизу для наближення до європейських норм.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році вартість пачки сигарет в Україні зросте в середньому на 2-3,5 грн. Про це заявив народний депутат Олексій Леонов, коментуючи зміни акцизної політики.

За його словами, підвищення цін на тютюнові вироби відбувається через збільшення акцизу — це плановий процес, який триває з 2018 року та спрямований на приведення українських ставок до європейських стандартів. Водночас парламент разом з урядом ухвалив рішення сповільнити темпи підвищення акцизу. Якщо раніше завершення цього процесу планувалося до 2027 року, то тепер його продовжили майже до 2029 року за погодженням з європейськими партнерами.

Леонов наголосив, що зростання вартості сигарет залежить не лише від курсу валют, а насамперед від акцизної складової. За його словами, на 2026 рік підвищення ціни на сигарети прогнозувалося в межах 2-3,5 грн за одиницю.

Коментуючи ситуацію з паливом, депутат зазначив, що очікуване підвищення акцизу частково було нівельоване зниженням світових цін на нафтопродукти на початку року. Водночас він підкреслив, що ціна пального формується не лише з вартості продукту та акцизу, а й із логістичних витрат, які зростають через зміну маршрутів і постійні обстріли, зокрема в районах портової та прикордонної інфраструктури. За попередніми розрахунками, зростання вартості пального мало б становити 1-2 грн.

«Майже 10,5% всього українського бюджету складає саме акциз», – зазначив нардеп.

Окремо Леонов звернув увагу, що підвищення акцизу на сигарети відповідає стратегії у сфері охорони здоров’я. «Що стосується сигарет, насправді тут багато хто з Міністерства з питань охорони здоров'я трошки навіть радіє, тому що акциз підвищується і вартість сигарет підвищується. Тому що ми бачимо непогану статистику зменшення курців в нашій країні. Це також стратегія держави, так? Все ж таки Україна дбає про подібні показники», – додав нардеп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.