В 2026 году сигареты подорожают на 2-3,5 грн за пачку — нардеп Леонов

Рост цен связан с плановым повышением акциза для приближения к европейским нормам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году стоимость пачки сигарет в Украине вырастет в среднем на 2-3,5 грн. Об этом заявил народный депутат Алексей Леонов, комментируя изменения акцизной политики.

По его словам, повышение цен на табачные изделия происходит из-за увеличения акциза — это плановый процесс, который продолжается с 2018 года и направлен на приведение украинских ставок к европейским стандартам. В то же время парламент вместе с правительством принял решение замедлить темпы повышения акциза. Если ранее завершение этого процесса планировалось к 2027 году, то теперь его продлили почти до 2029 года по согласованию с европейскими партнерами.

Леонов подчеркнул, что рост стоимости сигарет зависит не только от курса валют, но прежде всего от акцизной составляющей. По его словам, на 2026 год повышение цены на сигареты прогнозировалось в пределах 2-3,5 грн за единицу.

Комментируя ситуацию с топливом, депутат отметил, что ожидаемое повышение акциза частично было нивелировано снижением мировых цен на нефтепродукты в начале года. В то же время он подчеркнул, что цена топлива формируется не только из стоимости продукта и акциза, но и из логистических расходов, которые растут из-за изменения маршрутов и постоянных обстрелов, в частности в районах портовой и пограничной инфраструктуры. По предварительным расчетам, рост стоимости топлива должен составить 1-2 грн.

«Почти 10,5% всего украинского бюджета составляет именно акциз», – отметил нардеп.

Отдельно Леонов обратил внимание, что повышение акциза на сигареты соответствует стратегии в сфере здравоохранения. «Что касается сигарет, на самом деле здесь многие из Министерства здравоохранения даже немного радуются, потому что акциз повышается и стоимость сигарет повышается. Потому что мы видим неплохую статистику уменьшения курильщиков в нашей стране. Это также стратегия государства, да? Все-таки Украина заботится о подобных показателях», – добавил нардеп.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.