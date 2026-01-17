  1. У світі

Европа відреагувала на нові мита Трампа через позицію по Гренландії

21:35, 17 січня 2026
Президент Франції Макрон зазначив, що тарифні погрози Трампа є неприйнятними.
фото: Getty Images
Європейські країни готують узгоджену відповідь на рішення президента США запровадити додаткові мита проти восьми держав Європи, які виступили проти американських дій щодо Гренландії.

За інформацією Bloomberg, голова Європейської ради Антоніо Коста заявив, що наразі координує спільну реакцію країн ЄС на заяву Дональда Трампа, зроблену цього дня. Водночас подробиці щодо запланованих дій наразі не розголошуються.

Також президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що Франція віддана суверенітету та незалежності народів у Європі та інших країнах.

"Жодне залякування чи погроза не вплинуть на нас — ні в Україні, ні в Гренландії, ні деінде у світі, коли ми зіткнемося з такими ситуаціями. Тарифні погрози є неприйнятними та не мають місця в цьому контексті. Європейці реагуватимуть єдино та скоординовано, якщо вони будуть підтверджені", - заявив Макрон. 

Французький президент назвав "неприйнятними" погрози запровадження додаткових мит і пообіцяв "єдину та скоординовану" відповідь Європи.

"Ми забезпечимо дотримання європейського суверенітету", – додав він.

Нагадаємо, що Трамп ввів мита проти восьми країн через ГренландіюПочинаючи з 1 лютого, під нові тарифи потраплять Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія. 

США Європа Дональд Трамп Емманюель Макрон

