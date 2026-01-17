Европа відреагувала на нові мита Трампа через позицію по Гренландії

Президент Франції Макрон зазначив, що тарифні погрози Трампа є неприйнятними.

Європейські країни готують узгоджену відповідь на рішення президента США запровадити додаткові мита проти восьми держав Європи, які виступили проти американських дій щодо Гренландії.

За інформацією Bloomberg, голова Європейської ради Антоніо Коста заявив, що наразі координує спільну реакцію країн ЄС на заяву Дональда Трампа, зроблену цього дня. Водночас подробиці щодо запланованих дій наразі не розголошуються.

Також президент Франції Емманюель Макрон запевнив, що Франція віддана суверенітету та незалежності народів у Європі та інших країнах.

"Жодне залякування чи погроза не вплинуть на нас — ні в Україні, ні в Гренландії, ні деінде у світі, коли ми зіткнемося з такими ситуаціями. Тарифні погрози є неприйнятними та не мають місця в цьому контексті. Європейці реагуватимуть єдино та скоординовано, якщо вони будуть підтверджені", - заявив Макрон.

"Ми забезпечимо дотримання європейського суверенітету", – додав він.

Нагадаємо, що Трамп ввів мита проти восьми країн через Гренландію. Починаючи з 1 лютого, під нові тарифи потраплять Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія.

