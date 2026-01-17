  1. В мире

Европа отреагировала на новые пошлины Трампа из-за позиции по Гренландии

21:35, 17 января 2026
Президент Франции Макрон отметил, что тарифные угрозы Трампа неприемлемы.
Европейские страны готовят согласованный ответ на решение президента США ввести дополнительные пошлины против восьми государств Европы, которые выступили против американских действий в отношении Гренландии.

По информации Bloomberg, глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что в настоящее время координирует совместную реакцию стран ЕС на заявление Дональда Трампа, сделанное сегодня. Однако подробности о планируемых действиях пока не раскрываются.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что Франция привержена суверенитету и независимости народов как в Европе, так и в других странах.

«Никакое запугивание или угроза не повлияют на нас — ни в Украине, ни в Гренландии, ни в любом другом месте мира, когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями. Тарифные угрозы неприемлемы и неуместны в этом контексте. Европейцы отреагируют едино и скоординированно, если эти угрозы подтвердятся», — заявил Макрон.

Президент Франции назвал угрозы введения дополнительных пошлин «неприемлемыми» и пообещал «единый и скоординированный» ответ со стороны Европы.

«Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета», — добавил он.

Напомним, Трамп ввел пошлины против восьми стран из-за ситуации с Гренландией. Начиная с 1 февраля, новые тарифы затронут Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию.

США Европа Дональд Трамп Эмманюэль Макрон

