Европа отреагировала на новые пошлины Трампа из-за позиции по Гренландии

Президент Франции Макрон отметил, что тарифные угрозы Трампа неприемлемы.

Европейские страны готовят согласованный ответ на решение президента США ввести дополнительные пошлины против восьми государств Европы, которые выступили против американских действий в отношении Гренландии.

По информации Bloomberg, глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что в настоящее время координирует совместную реакцию стран ЕС на заявление Дональда Трампа, сделанное сегодня. Однако подробности о планируемых действиях пока не раскрываются.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что Франция привержена суверенитету и независимости народов как в Европе, так и в других странах.

«Никакое запугивание или угроза не повлияют на нас — ни в Украине, ни в Гренландии, ни в любом другом месте мира, когда мы сталкиваемся с подобными ситуациями. Тарифные угрозы неприемлемы и неуместны в этом контексте. Европейцы отреагируют едино и скоординированно, если эти угрозы подтвердятся», — заявил Макрон.

«Мы обеспечим соблюдение европейского суверенитета», — добавил он.

Напомним, Трамп ввел пошлины против восьми стран из-за ситуации с Гренландией. Начиная с 1 февраля, новые тарифы затронут Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию.

