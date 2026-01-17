  1. В Україні

У Києві дві 9-річні подружки з чемоданом вирушили мандрувати – дівчат знайшли менш ніж за годину

22:30, 17 січня 2026
Школярки зібрали валізи та самостійно вирушили до Київської області, не повідомивши батьків.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Столичні поліцейські розшукали двох дев’ятирічних школярок, які зникли ввечері та без відома батьків поїхали у напрямку Київської області. Про це повідомили в поліції Києва.

До поліції звернулася мати однієї з дівчат, яка повідомила про зникнення доньки. За її словами, дитина близько години тому вийшла з дому без попередження та не повернулася.

Правоохоронці одразу розпочали пошукові заходи. До орієнтувань залучили всі наряди поліції, зокрема співробітників управління поліції в метрополітені. Менш ніж за годину працівниця поліції метро виявила дівчат на одній зі станцій столичної підземки, де вони перебували разом.

Під час з’ясування обставин поліцейські встановили, що напередодні подруги домовилися поїхати до бабусі однієї з них, яка проживає у Київській області. У заздалегідь визначений час дівчата зібрали валізи та самостійно вирушили в дорогу, не повідомивши батьків.

За інформацією поліції, під час цієї поїздки жодних протиправних дій щодо дітей скоєно не було. Після виявлення школярок передали стурбованим батькам.

Ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду з дітьми та їхніми батьками, наголосивши на необхідності дотримання правил безпеки та недопустимості самостійних поїздок малолітніх.

поліція діти Київ

