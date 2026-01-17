В Киеве две 9-летние подружки с чемоданом отправились путешествовать – девочек нашли менее чем за час

Школьницы собрали чемоданы и самостоятельно отправились в Киевскую область, не сообщив родителям.

Столичные полицейские разыскали двух девятилетних школьниц, которые исчезли вечером и без ведома родителей уехали в направлении Киевской области. Об этом сообщили в полиции Киева.

В полицию обратилась мать одной из девочек, которая сообщила об исчезновении дочери. По ее словам, ребенок около часа назад вышла из дома без предупреждения и не вернулась.

Правоохранители сразу начали поисковые мероприятия. К ориентировкам привлекли все наряды полиции, в частности сотрудников управления полиции в метрополитене. Менее чем за час сотрудница полиции метро обнаружила девочек на одной из станций столичной подземки, где они находились вместе.

При выяснении обстоятельств полицейские установили, что накануне подруги договорились поехать к бабушке одной из них, которая проживает в Киевской области. В заранее определенное время девочки собрали чемоданы и самостоятельно отправились в путь, не сообщив родителям.

По информации полиции, во время этой поездки никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было. После обнаружения школьниц передали обеспокоенным родителям.

Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с детьми и их родителями, подчеркнув необходимость соблюдения правил безопасности и недопустимости самостоятельных поездок малолетних.

