Глава МЗС Сибіга закликав МАГАТЕ та світ зупинити плани РФ щодо ударів по підстанціях АЕС

РФ планує атаки на підстанції, які забезпечують електропостачання українських атомних електростанцій. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, посилаючись на дані розвідки.

Він наголосив, що ці дії є частиною цілеспрямованої кампанії, спрямованої на позбавлення українців електроенергії в умовах зими.

"Москва не знає меж у своїй меті позбавити українців електроенергії під час морозної зими", - підкреслив міністр.

Україна вже ділиться розвідувальною інформацією з партнерами, попереджаючи про потенційно катастрофічні наслідки цих атак.

Міністр закликав МАГАТЕ та провідні держави світу, які цінують ядерну безпеку, висловити чіткі попередження Москві, щоб змусити її відмовитися від таких безрозсудних планів.

Раніше Президент Володимир Зеленський, що, за даними ГУР, Росія готує нову хвилю ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі України, включаючи об’єкти, що забезпечують роботу АЕС.

