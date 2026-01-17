Глава МИД Сибига призвал МАГАТЭ и мир остановить планы РФ по ударам по подстанциям АЭС

Москва не знает предела в своей цели лишить украинцев электроэнергии, — отметил Андрей Сибига.

РФ планирует атаки на подстанции, обеспечивающие электроснабжение украинских атомных электростанций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, ссылаясь на данные разведки.

Он подчеркнул, что эти действия являются частью целеустремленной кампании, направленной на лишение украинцев электроэнергии в условиях зимы.

"Москва не знает предела в своей цели лишить украинцев электроэнергии во время морозной зимы", - подчеркнул министр.

Украина уже делится разведывательной информацией с партнерами, предупреждая о потенциально катастрофических последствиях этих атак.

Министр призвал МАГАТЭ и ведущие государства мира, ценящие ядерную безопасность, высказать четкие предупреждения Москве, чтобы заставить ее отказаться от таких безрассудных планов.

Ранее Президент Владимир Зеленский, по данным ГУР, Россия готовит новую волну ударов по энергетической и критической инфраструктуре Украины, включая объекты, обеспечивающие работу АЭС.

