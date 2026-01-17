  1. В Украине

Глава МИД Сибига призвал МАГАТЭ и мир остановить планы РФ по ударам по подстанциям АЭС

21:19, 17 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Москва не знает предела в своей цели лишить украинцев электроэнергии, — отметил Андрей Сибига.
Глава МИД Сибига призвал МАГАТЭ и мир остановить планы РФ по ударам по подстанциям АЭС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

РФ планирует атаки на подстанции, обеспечивающие электроснабжение украинских атомных электростанций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, ссылаясь на данные разведки.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Он подчеркнул, что эти действия являются частью целеустремленной кампании, направленной на лишение украинцев электроэнергии в условиях зимы.

"Москва не знает предела в своей цели лишить украинцев электроэнергии во время морозной зимы", - подчеркнул министр.

Украина уже делится разведывательной информацией с партнерами, предупреждая о потенциально катастрофических последствиях этих атак.

Министр призвал МАГАТЭ и ведущие государства мира, ценящие ядерную безопасность, высказать четкие предупреждения Москве, чтобы заставить ее отказаться от таких безрассудных планов.

Ранее Президент Владимир Зеленский, по данным ГУР, Россия готовит новую волну ударов по энергетической и критической инфраструктуре Украины, включая объекты, обеспечивающие работу АЭС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

рф МИД энергетика Андрей Сибига обстрел

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

За угрозы чиновникам в интернете могут лишить свободы до 10 лет — законопроект

В Украине планируют усилить ответственность за угрозы государственным и общественным деятелям.

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]