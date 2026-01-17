  1. В Україні

Коли жінка має гарантоване право на неповний робочий час — роз’яснення Держпраці

19:54, 17 січня 2026
Роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий день або тиждень на прохання вагітної жінки, жінки з дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю.
Коли жінка має гарантоване право на неповний робочий час — роз’яснення Держпраці
Фото: Freepik
У Державній службі з питань праці пояснили, які підстави зобов’язують роботодавця встановити неповний робочий час для жінок.

На прохання вагітної жінки, працівниці, яка має дитину до 14 років або дитину з інвалідністю, у тому числі під опікою, а також у разі догляду за хворим членом сім’ї за медичним висновком, роботодавець зобов’язаний встановити неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Йдеться про норму ст. 56 КЗпП.

Звертається увага, що оплата праці в таких випадках здійснюється пропорційно фактично відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Водночас робота на умовах неповного робочого часу не обмежує трудові права працівниці.

Чи може роботодавець відмовити вагітній жінці у працевлаштуванні?

Згідно зі статтею 184 Кодексу законів про працю України, заборонено відмовляти цим категоріям жінок у прийнятті на роботу або зменшувати їм заробітну плату з причин, пов’язаних із вагітністю чи наявністю дітей.

Відмовити у працевлаштуванні можна лише за обґрунтованих причин, які роботодавець зобов’язаний викласти у письмовій формі.

