  1. У світі

У США 11-річного хлопчика підозрюють у вбивстві батька, який заховав його ігрову приставку

21:00, 17 січня 2026
У штаті Пенсильванія хлопчика підозрюють у вбивстві свого батька.
В американському штаті Пенсильванія поліція розслідує справу, в якій 11-річного хлопця підозрюють у смертельному пораненні власного батька. За попередніми даними, трагедія могла статися після конфлікту через ігрову приставку, яку чоловік відібрав у сина. Про це пише Guardian.

Подія сталася вночі 13 січня. Правоохоронці, які прибули за викликом, знайшли у будинку тіло 42-річного Дугласа Дітца — чоловік лежав у ліжку з вогнепальним пораненням голови.

За словами поліцейських, на місці вони чули, як дитина сказала матері фразу: «Я вбив тата».

Стрілянина сталась після того, як батьки хлопчика лягли спати невдовзі після опівночі.

Під час слідства з’ясувалося, що того дня хлопчик святкував день народження. Він розповів правоохоронцям, що провів день добре, однак сильно розсердився, коли батько забрав у нього гаджет і наказав іти спати.

Дитина повідомила, що знайшла ключ від сейфа зі зброєю в батьковій шухляді. Відкривши сейф у пошуках приставки, хлопчик натрапив на пістолет.

Згідно з матеріалами справи, він зізнався, що дістав зброю, зарядив її та підійшов до ліжка батька, після чого здійснив постріл. Слідчим хлопчик пояснив, що перебував у стані злості й не замислювався над наслідками своїх дій.

Після завершення первинного розслідування поліція офіційно вважає дитину підозрюваною у вбивстві. Дитині відмовили у звільненні під заставу після затримання. Слухання попередньо призначили на 22 січня.

вбивство США

