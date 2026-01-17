В США 11-летнего мальчика подозревают в убийстве отца, спрятавшего его игровую приставку

В штате Пенсильвания мальчик подозревается в убийстве своего отца.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В американском штате Пенсильвания полиция расследует дело, в котором 11-летнего мальчика подозревают в смертельном ранении собственного отца. По предварительным данным, трагедия могла произойти после конфликта из-за игровой приставки, которую мужчина забрал у сына. Об этом пишет Guardian.

Событие произошло в ночь на 13 января. Правоохранители, прибывшие по вызову, обнаружили в доме тело 42-летнего Дугласа Дитца — мужчина лежал в своей кровати с огнестрельным ранением головы.

По словам полицейских, на месте они слышали, как ребенок сказал матери фразу: «Я убил папу».

Стрельба произошла после того, как родители мальчика легли спать вскоре после полуночи.

В ходе следствия выяснилось, что в тот день мальчик отмечал день рождения. Он рассказал правоохранителям, что провел день хорошо, однако сильно разозлился, когда отец забрал у него гаджет и приказал идти спать.

Ребенок сообщил, что нашел ключ от сейфа с оружием в отцовском ящике. Открыв сейф в поисках приставки, мальчик наткнулся на пистолет.

Согласно материалам дела, он признался, что достал оружие, зарядил его и подошел к кровати отца, после чего произвел выстрел. Следователям мальчик объяснил, что находился в состоянии злости и не задумывался о последствиях своих действий.

После завершения первичного расследования полиция официально считает ребенка подозреваемым в убийстве. Ребенку отказали в освобождении под залог после задержания. Слушание предварительно назначили на 22 января.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.