Світло за графіком: в Укренерго попередили про відключення 18 січня

Відключення світла діятимуть усю добу по усій країні.

Фото: galka.if.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 18 січня, в Україні продовжать діяти погодинні відключення електроенергії для населення, а також обмеження споживання для промислових підприємств. Про це інформує Укренерго.

У компанії зазначають, що протягом доби графіки вимкнень застосовуватимуться в усіх регіонах країни.

Такі заходи є вимушеними — це наслідок ракетно-дронових атак з боку Росії, які спричинили пошкодження енергетичної інфраструктури. Точна кількість черг, які залучаються до відключень, не вказується.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні Укренерго.

Раніше ми писали, які заклади стануть Пунктами незламності й працюватимуть цілодобово.

Також в МВС уточнили умови послаблення комендантської години.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.