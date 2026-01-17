  1. В Україні

Світло за графіком: в Укренерго попередили про відключення 18 січня

19:17, 17 січня 2026
Відключення світла діятимуть усю добу по усій країні.
Світло за графіком: в Укренерго попередили про відключення 18 січня
Фото: galka.if.ua
У неділю, 18 січня,  в Україні продовжать діяти погодинні відключення електроенергії для населення, а також обмеження споживання для промислових підприємств. Про це інформує Укренерго.

У компанії зазначають, що протягом доби графіки вимкнень застосовуватимуться в усіх регіонах країни.

Такі заходи є вимушеними — це наслідок ракетно-дронових атак з боку Росії, які спричинили пошкодження енергетичної інфраструктури. Точна кількість черг, які залучаються до відключень, не вказується.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні Укренерго.

Раніше ми писали, які заклади стануть Пунктами незламності й працюватимуть цілодобово. 

Також в МВС уточнили умови послаблення комендантської години. 

світло Укренерго графіки відключень світла

