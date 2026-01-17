  1. В Украине

Свет по графику: в Укрэнерго предупредили об отключении 18 января

19:17, 17 января 2026
Отключение света будет действовать все сутки по всей стране.
Фото: galka.if.ua
В воскресенье, 18 января, в Украине продолжат действовать повременные отключения электроэнергии для населения, а также ограничение потребления для промышленных предприятий. Об этом сообщает Укрэнерго.

В компании отмечают, что в течение суток графики отключения будут применяться во всех регионах страны.

Такие меры вынуждены — это следствие ракетно-дроновых атак со стороны России, повлекших повреждение энергетической инфраструктуры. Точное количество очередей, привлекаемых к отключениям, не указывается.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении Укрэнерго.

свет Укрэнерго графики отключений света

