Свет по графику: в Укрэнерго предупредили об отключении 18 января
В воскресенье, 18 января, в Украине продолжат действовать повременные отключения электроэнергии для населения, а также ограничение потребления для промышленных предприятий. Об этом сообщает Укрэнерго.
В компании отмечают, что в течение суток графики отключения будут применяться во всех регионах страны.
Такие меры вынуждены — это следствие ракетно-дроновых атак со стороны России, повлекших повреждение энергетической инфраструктуры. Точное количество очередей, привлекаемых к отключениям, не указывается.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении Укрэнерго.
