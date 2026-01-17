  1. В Україні

Морози утримаються щонайменше до 20 січня — Укргідрометцентр

22:59, 17 січня 2026
Опадів найближчими днями не прогнозують, на дорогах подекуди ожеледиця, найхолодніше — на півночі країни.
Морозна погода збережеться в Україні впродовж найближчих днів. 18 та 19 січня синоптики не прогнозують опадів, виняток — Крим, де можливий невеликий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, на дорогах місцями очікується ожеледиця. Вітер північно-східний, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 15-20° морозу, у північних областях місцями 21-24° морозу. Вдень температура коливатиметься в межах 10-15° морозу. На півдні країни та в Закарпатті вночі прогнозують 9-14° морозу, вдень — 1-6° морозу.

У Києві 18 січня також без опадів. На окремих ділянках доріг можлива ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 17-19° морозу, вдень — 12-14° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві 18 січня найвищу температуру вдень — 10,2° тепла — зафіксували у 2023 році, а найнижчу нічну температуру — 22,8° морозу — у 1950 році.

У понеділок, 19 січня, в Україні переважатиме суха погода, лише в Криму можливий невеликий сніг. У західних, більшості північних і центральних областей місцями прогнозують туман. На дорогах подекуди збережеться ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі очікується на рівні 17-22° морозу, у північних регіонах місцями 23-25° морозу, вдень — 8-13° морозу. На півдні країни вночі буде 9-14° морозу, вдень — 5-10° морозу.

У Києві 19 січня опадів не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі становитиме 19-21° морозу, вдень — 10-12° морозу.

20 січня у столиці також очікується суха погода. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі — 16-18° морозу, вдень — 10-12° морозу.

