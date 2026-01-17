Морозы продержатся как минимум до 20 января — Укргидрометцентр

Осадков в ближайшие дни не прогнозируют, на дорогах местами гололедица, холоднее всего — на севере страны.

Морозная погода сохранится в Украине в течение ближайших дней. 18 и 19 января синоптики не прогнозируют осадков, исключение — Крым, где возможен небольшой снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, на дорогах местами ожидается гололедица. Ветер северо-восточный, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20° мороза, в северных областях местами 21-24° мороза. Днем температура будет колебаться в пределах 10-15° мороза. На юге страны и в Закарпатье ночью прогнозируют 9-14° мороза, днем — 1-6° мороза.

В Киеве 18 января также без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 17-19° мороза, днем — 12-14° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в Киеве 18 января самую высокую температуру днем — 10,2° тепла — зафиксировали в 2023 году, а самую низкую ночную температуру — 22,8° мороза — в 1950 году.

В понедельник, 19 января, в Украине будет преобладать сухая погода, только в Крыму возможен небольшой снег. В западных, большинстве северных и центральных областях местами прогнозируют туман. На дорогах кое-где сохранится гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью ожидается на уровне 17-22° мороза, в северных регионах местами 23-25° мороза, днем — 8-13° мороза. На юге страны ночью будет 9-14° мороза, днем — 5-10° мороза.

В Киеве 19 января осадков не прогнозируют. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью составит 19-21° мороза, днем — 10-12° мороза.

20 января в столице также ожидается сухая погода. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью — 16-18° мороза, днем — 10-12° мороза.

