7000 гривень на дитину до року: де та як оформити допомогу у 2026 році
В Україні з 1 січня набув чинності закон, що передбачає збільшення державних виплат для сімей із дітьми. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
Для незастрахованих вагітних жінок запроваджено допологову підтримку у розмірі 7 тисяч гривень на одну дитину.
Для отримання допомоги жінка може звернутись до найближчого відділення ПФУ з такими даними:
- документ, що посвідчує особу;
- РНОКПП (за наявності);
- довідка ОК-5 (можна замовити в «Дії» або одразу на прийомі в ПФУ);
- медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.
Допомога виплачуватиметься упродовж 70 днів до пологів та 56 днів після (або 70 днів при ускладнених пологах або народженні двійні / трійні).
Розмір одноразової допомоги при народженні збільшено до 50 000 грн.
Заявку може подати один із батьків або опікун, із ким проживає дитина. Зробити це можна через Пенсійний фонд або у сервісі «єМалятко» в застосунку «Дія».
У Мінсоцполітики зазначають, що технічне впровадження нової програми може тривати певний час, тому радять подавати документи безпосередньо до ПФУ.
Запроваджується також щомісячна допомога у розмірі 7 000 грн на догляд за дитиною до одного року.
Для сімей, що виховують дитину з інвалідністю, ця сума збільшується до 10 500 грн (з урахуванням коефіцієнта 1,5).
Для оформлення необхідно подати до ПФУ:
- документ, що посвідчує особу;
- РНОКПП (за наявності);
- свідоцтво про народження дитини;
- документ, що підтверджує представництво (якщо заяву подає не один із батьків);
- медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.
Допомога призначається з наступного дня після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
