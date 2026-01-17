7000 гривень на дитину до року: де та як оформити допомогу у 2026 році

В Україні з нового року запрацювала нова система допомоги сім’ям з дітьми.

В Україні з 1 січня набув чинності закон, що передбачає збільшення державних виплат для сімей із дітьми. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Для незастрахованих вагітних жінок запроваджено допологову підтримку у розмірі 7 тисяч гривень на одну дитину.

Для отримання допомоги жінка може звернутись до найближчого відділення ПФУ з такими даними:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (за наявності);

довідка ОК-5 (можна замовити в «Дії» або одразу на прийомі в ПФУ);

медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.

Допомога виплачуватиметься упродовж 70 днів до пологів та 56 днів після (або 70 днів при ускладнених пологах або народженні двійні / трійні).

Розмір одноразової допомоги при народженні збільшено до 50 000 грн.

Заявку може подати один із батьків або опікун, із ким проживає дитина. Зробити це можна через Пенсійний фонд або у сервісі «єМалятко» в застосунку «Дія».

У Мінсоцполітики зазначають, що технічне впровадження нової програми може тривати певний час, тому радять подавати документи безпосередньо до ПФУ.

Запроваджується також щомісячна допомога у розмірі 7 000 грн на догляд за дитиною до одного року.

Для сімей, що виховують дитину з інвалідністю, ця сума збільшується до 10 500 грн (з урахуванням коефіцієнта 1,5).

Для оформлення необхідно подати до ПФУ:

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП (за наявності);

свідоцтво про народження дитини;

документ, що підтверджує представництво (якщо заяву подає не один із батьків);

медичний висновок тимчасової непрацездатності по вагітності та пологах.

Допомога призначається з наступного дня після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

