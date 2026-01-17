7000 гривен на ребенка до года: где и как оформить помощь в 2026 году
В Украине с 1 января вступил в силу закон, предусматривающий увеличение государственных выплат для семей с детьми. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Для незастрахованных беременных женщин введена дородовая поддержка в размере 7 тысяч гривен на одного ребёнка.
Для получения помощи женщина может обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины со следующими документами:
- документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП (при наличии);
- справка ОК-5 (можно заказать в приложении «Дія» или получить непосредственно во время приёма в ПФУ);
- медицинское заключение о временной нетрудоспособности по беременности и родам.
Пособие выплачивается в течение 70 дней до родов и 56 дней после них (или 70 дней — при осложнённых родах либо рождении двойни/тройни).
Размер единовременной помощи при рождении ребёнка увеличен до 50 000 грн.
Заявление может подать один из родителей или опекун, с которым постоянно проживает ребёнок. Сделать это можно через Пенсионный фонд или с помощью сервиса «єМалятко» в приложении «Дія».
В Министерстве социальной политики отмечают, что техническое внедрение обновлённой программы может занять определённое время, поэтому рекомендуют подавать документы непосредственно в ПФУ.
Также вводится ежемесячная помощь в размере 7 000 грн на уход за ребёнком до одного года.
Для семей, воспитывающих ребёнка с инвалидностью, размер выплаты увеличивается до 10 500 грн (с учётом коэффициента 1,5).
Для оформления необходимо подать в ПФУ:
- документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП (при наличии);
- свидетельство о рождении ребёнка;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя (если заявление подаёт не один из родителей);
- медицинское заключение о временной нетрудоспособности по беременности и родам.
Пособие назначается со следующего дня после окончания отпуска в связи с беременностью и родами.
