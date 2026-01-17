  1. В Украине

7000 гривен на ребенка до года: где и как оформить помощь в 2026 году

19:36, 17 января 2026
В Украине с нового года начала работать новая система помощи семьям с детьми.
В Украине с 1 января вступил в силу закон, предусматривающий увеличение государственных выплат для семей с детьми. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Для незастрахованных беременных женщин введена дородовая поддержка в размере 7 тысяч гривен на одного ребёнка.

Для получения помощи женщина может обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины со следующими документами:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • РНОКПП (при наличии);
  • справка ОК-5 (можно заказать в приложении «Дія» или получить непосредственно во время приёма в ПФУ);
  • медицинское заключение о временной нетрудоспособности по беременности и родам.

Пособие выплачивается в течение 70 дней до родов и 56 дней после них (или 70 дней — при осложнённых родах либо рождении двойни/тройни).

Размер единовременной помощи при рождении ребёнка увеличен до 50 000 грн.

Заявление может подать один из родителей или опекун, с которым постоянно проживает ребёнок. Сделать это можно через Пенсионный фонд или с помощью сервиса «єМалятко» в приложении «Дія».

В Министерстве социальной политики отмечают, что техническое внедрение обновлённой программы может занять определённое время, поэтому рекомендуют подавать документы непосредственно в ПФУ.

Также вводится ежемесячная помощь в размере 7 000 грн на уход за ребёнком до одного года.

Для семей, воспитывающих ребёнка с инвалидностью, размер выплаты увеличивается до 10 500 грн (с учётом коэффициента 1,5).

Для оформления необходимо подать в ПФУ:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • РНОКПП (при наличии);
  • свидетельство о рождении ребёнка;
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя (если заявление подаёт не один из родителей);
  • медицинское заключение о временной нетрудоспособности по беременности и родам.

Пособие назначается со следующего дня после окончания отпуска в связи с беременностью и родами.

