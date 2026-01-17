  1. В Україні

Мін’юст: За тиждень в Україні зареєстровано понад 2,4 тисячі шлюбів, найбільше — у Києві

20:24, 17 січня 2026
Найбільше нових родин створено в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.
Упродовж минулого тижня органи державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України зареєстрували 2481 шлюб. Про це повідомили у Мінюсті. 

Найбільшу кількість нових родин зафіксовано в місті Києві — 659. На другому місці — Дніпропетровська область із 574 шлюбами, на третьому — Львівська область, де зареєстровано 319 пар.

Детальні дані по областях — в інфографіці.

