Мін’юст: За тиждень в Україні зареєстровано понад 2,4 тисячі шлюбів, найбільше — у Києві

Найбільше нових родин створено в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Упродовж минулого тижня органи державної реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції України зареєстрували 2481 шлюб. Про це повідомили у Мінюсті.

Найбільшу кількість нових родин зафіксовано в місті Києві — 659. На другому місці — Дніпропетровська область із 574 шлюбами, на третьому — Львівська область, де зареєстровано 319 пар.

Детальні дані по областях — в інфографіці.

