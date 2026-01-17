Минюст: За неделю в Украине зарегистрировано более 2,4 тысяч браков, больше всего — в Киеве

Больше всего новых семей создано в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

За прошедшую неделю органы государственной регистрации актов гражданского состояния Министерства юстиции Украины зарегистрировали 2481 брак. Об этом сообщили в Минюсте.

Наибольшее количество новых семей зафиксировано в Киеве — 659. На втором месте — Днепропетровская область с 574 браками, на третьем — Львовская область, где зарегистрировано 319 пар.

Подробные данные по областям – в инфографике.

