20 запитань за 20 хвилин – як проходить теоретичний іспит з ПДР
Головний сервісний центр МВС наголошує, що при складанні теоретичного іспиту з правил дорожнього руху (ПДР) основним критерієм є знання учасника, а не його популярність у соціальних мережах. Іспит проводиться у прозорому форматі, що гарантує рівні умови для всіх кандидатів.
Процедура складання іспиту
- Взяти талон на іспит онлайн через е-запис або в терміналі сервісного центру;
- Мати при собі паспорт, ІПН та медичну довідку, що підтверджує допуск до керування транспортним засобом;
- Прибути за 15 хвилин до початку іспиту;
- Повідомити адміністратора про самопідготовку (якщо це застосовно).
Іспит проводиться у спеціально обладнаному класі: комп’ютери захищені програмою DLP, перевірка особи здійснюється через Face ID, а у приміщенні встановлені відеокамери. Це унеможливлює сторонню допомогу чи підглядання відповідей.
Формат теоретичного іспиту
- 20 запитань;
- 20 хвилин на виконання;
- допускається не більше двох помилок;
- автоматичне формування тестів без стороннього втручання.
Такий підхід забезпечує чесність та рівність незалежно від статусу чи кількості підписників учасника.
Як підготуватися до іспиту
Кандидат у водії має два варіанти підготовки:
- Навчання в акредитованій автошколі;
- Самостійне освоєння матеріалу.
При самопідготовці необхідно вивчити правила дорожнього руху та інші теми відповідно до Типової навчальної програми підготовки водіїв. Корисним є перелік тестових питань на сайті Головного сервісного центру МВС, що допомагає закріпити знання на прикладах з екзаменаційних білетів.
Якщо іспит не складено
Наступна спроба можлива не раніше ніж через 10 днів, щоб дати час для додаткової підготовки. Кількість спроб необмежена.
У разі успішного складання теоретичної частини кандидат приступає до практичного навчання в акредитованій автошколі. Після успішного складання практичного іспиту у школі, майбутній водій здає практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримує посвідчення водія.
