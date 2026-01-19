20 запитань за 20 хвилин – як проходить теоретичний іспит з ПДР

Іспит з ПДР проводиться у прозорому форматі для всіх охочих отримати водійське посвідчення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС наголошує, що при складанні теоретичного іспиту з правил дорожнього руху (ПДР) основним критерієм є знання учасника, а не його популярність у соціальних мережах. Іспит проводиться у прозорому форматі, що гарантує рівні умови для всіх кандидатів.

Процедура складання іспиту

Взяти талон на іспит онлайн через е-запис або в терміналі сервісного центру; Мати при собі паспорт, ІПН та медичну довідку, що підтверджує допуск до керування транспортним засобом; Прибути за 15 хвилин до початку іспиту; Повідомити адміністратора про самопідготовку (якщо це застосовно).

Іспит проводиться у спеціально обладнаному класі: комп’ютери захищені програмою DLP, перевірка особи здійснюється через Face ID, а у приміщенні встановлені відеокамери. Це унеможливлює сторонню допомогу чи підглядання відповідей.

Формат теоретичного іспиту

20 запитань;

20 хвилин на виконання;

допускається не більше двох помилок;

автоматичне формування тестів без стороннього втручання.

Такий підхід забезпечує чесність та рівність незалежно від статусу чи кількості підписників учасника.

Як підготуватися до іспиту

Кандидат у водії має два варіанти підготовки:

Навчання в акредитованій автошколі; Самостійне освоєння матеріалу.

При самопідготовці необхідно вивчити правила дорожнього руху та інші теми відповідно до Типової навчальної програми підготовки водіїв. Корисним є перелік тестових питань на сайті Головного сервісного центру МВС, що допомагає закріпити знання на прикладах з екзаменаційних білетів.

Якщо іспит не складено

Наступна спроба можлива не раніше ніж через 10 днів, щоб дати час для додаткової підготовки. Кількість спроб необмежена.

У разі успішного складання теоретичної частини кандидат приступає до практичного навчання в акредитованій автошколі. Після успішного складання практичного іспиту у школі, майбутній водій здає практичний іспит у сервісному центрі МВС та отримує посвідчення водія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.