20 вопросов за 20 минут – как проходит теоретический экзамен по ПДД

22:00, 19 января 2026
Экзамен по ПДД проводится в прозрачном формате для всех желающих получить водительское удостоверение.
Главный сервисный центр МВД подчеркивает, что при сдаче теоретического экзамена по правилам дорожного движения (ПДД) основным критерием является знание участника, а не его популярность в социальных сетях. Экзамен проводится в прозрачном формате, что гарантирует равные условия для всех кандидатов.

Процедура сдачи экзамена

  1. Взять талон на экзамен онлайн через электронную запись или в терминале сервисного центра;
  2. Иметь при себе паспорт, ИНН и медицинскую справку, подтверждающую допуск к управлению транспортным средством;
  3. Прибыть за 15 минут до начала экзамена;
  4. Сообщить администратору о самоподготовке (если это применимо).

Экзамен проводится в специально оборудованном классе: компьютеры защищены программой DLP, проверка личности осуществляется через Face ID, а в помещении установлены видеокамеры. Это делает невозможным постороннюю помощь или подглядывание ответов.

Формат теоретического экзамена

  • 20 вопросов;
  • 20 минут на выполнение;
  • допускается не более двух ошибок;
  • автоматическое формирование тестов без постороннего вмешательства.

Такой подход обеспечивает честность и равенство независимо от статуса или количества подписчиков участника.

Как подготовиться к экзамену

Кандидат в водители имеет два варианта подготовки:

  1. Обучение в аккредитованной автошколе;
  2. Самостоятельное освоение материала.

При самоподготовке необходимо изучить правила дорожного движения и другие темы в соответствии с Типовой учебной программой подготовки водителей. Полезен перечень тестовых вопросов на сайте Главного сервисного центра МВД, который помогает закрепить знания на примерах из экзаменационных билетов.

Если экзамен не сдан

Следующая попытка возможна не ранее чем через 10 дней, чтобы дать время для дополнительной подготовки. Количество попыток не ограничено.

В случае успешной сдачи теоретической части кандидат приступает к практическому обучению в аккредитованной автошколе. После успешной сдачи практического экзамена в школе, будущий водитель сдает практический экзамен в сервисном центре МВД и получает водительское удостоверение.

ПДД водительские права сервисный центр МВД

