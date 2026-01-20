Індивідуальні номерні знаки: який порядок отримання та терміни зберігання

Після завершення виготовлення індивідуальні номерні знаки перебувають на зберіганні в ГСЦ МВС протягом одного року, який обчислюється з дати їх виготовлення.

Головний сервісний центр МВС надав роз’яснення щодо умов замовлення, виготовлення та зберігання індивідуальних номерних знаків.

Індивідуальні номерні знаки — це комбінації літер і/або цифр, які замовляються власником транспортного засобу як доповнення до державного номерного знака. Індивідуальний номерний знак закріплюється за транспортним засобом після проведення його перереєстрації в територіальному сервісному центрі МВС.

При оформлення можливості замовлення особисто в сервісному центрі МВС, фахівці ГСЦ МВС протягом двох робочих днів перевіряють дані про транспортний засіб на відповідність вимогам пунктів 5-11 розділу I наказу 174 МВС.

Після перевірки та внесення оплати, не пізніше ніж за 10 робочих днів, макет індивідуального номерного знака передається виробнику для виготовлення.

Сам індивідуальний номерний знак виготовляється протягом одного місяця з моменту передачі макета виробнику. Тобто загальний термін виготовлення від дня замовлення до 40 днів.

Після виготовлення індивідуальні номерні знаки зберігаються у ГСЦ МВС протягом одного року з дати виготовлення.

У разі якщо протягом зазначеного строку замовник не забрав індивідуальний номерний знак відповідно до обраного способу отримання, після завершення одного року ІНЗ підлягає знищенню в установленому порядку.

Комбінація символів такого індивідуального номерного знака повертається до бази доступних і може бути повторно замовлена іншими особами.

Як замовити індивідуальний номерний знак

Замовлення індивідуального номерного знака можливе онлайн або офлайн.

Онлайн — через Кабінет водія:

авторизуватися за допомогою BankID, кваліфікованого електронного підпису або Дія.Підпису;

обрати бажану комбінацію символів та перевірити її вільність у зазначеному регіоні;

оформити замовлення та сплатити вартість послуги;

під час оформлення обрати спосіб отримання — самовивіз або доставка «Новою поштою».

Офлайн — у територіальному сервісному центрі МВС:

звернутися до будь-якого ТСЦ МВС;

подати заяву разом з адміністратором;

визначити комбінацію символів, оформити замовлення та оплатити послугу;

Способи отримання індивідуальних номерних знаків

Замовник може отримати виготовлений комплект ІНЗ одним із двох способів:

Особисто в управлінні стандартизації ГСЦ МВС, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Мрії, 19.

Через доставку на відділення «Нової Пошти», обране під час оформлення онлайн-замовлення.

Зазначається, що зміна способу отримання індивідуального номерного знака після оформлення замовлення не передбачена. У разі обрання доставки під час замовлення отримання індивідуального номерного знака здійснюється через відповідне відділення компанії «Нова пошта».

Якщо індивідуальний номерний знак було обрано в територіальному сервісному центрі МВС або під час онлайн-оформлення обрано спосіб отримання «самовивіз», отримання можливе виключно в управлінні стандартизації Головний сервісний центр МВС у місті Києві.

