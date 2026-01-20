  1. В Украине

Индивидуальные номерные знаки: какой порядок получения и сроки хранения

21:42, 20 января 2026
После завершения изготовления индивидуальные номерные знаки находятся на хранении в ГСЦ МВД в течение одного года, исчисляемого с даты их изготовления.
Главный сервисный центр МВД предоставил разъяснения относительно условий заказа, изготовления и хранения индивидуальных номерных знаков.

Индивидуальные номерные знаки — это комбинации букв и/или цифр, которые заказываются владельцем транспортного средства как дополнение к государственному номерному знаку. Индивидуальный номерной знак закрепляется за транспортным средством после проведения его перерегистрации в территориальном сервисном центре МВД.

При оформлении возможности заказа лично в сервисном центре МВД специалисты ГСЦ МВД в течение двух рабочих дней проверяют данные о транспортном средстве на соответствие требованиям пунктов 5–11 раздела I приказа МВД №174.

После проверки и внесения оплаты, но не позднее чем в течение 10 рабочих дней, макет индивидуального номерного знака передается производителю для изготовления.

Сам индивидуальный номерной знак изготавливается в течение одного месяца с момента передачи макета производителю. Таким образом, общий срок изготовления с дня заказа составляет до 40 дней.

После изготовления индивидуальные номерные знаки хранятся в ГСЦ МВД в течение одного года с даты изготовления.

В случае если в течение указанного срока заказчик не забрал индивидуальный номерный знак в соответствии с выбранным способом получения, по истечении одного года ИНЗ подлежит уничтожению в установленном порядке.

Комбинация символов такого индивидуального номерного знака возвращается в базу доступных и может быть повторно заказана другими лицами.

Как заказать индивидуальный номерной знак

Заказ индивидуального номерного знака возможен онлайн или офлайн.

Онлайн — через Кабинет водителя:

  • авторизоваться с помощью BankID, квалифицированной электронной подписи или Дія.Підпис;
  • выбрать желаемую комбинацию символов и проверить ее доступность в указанном регионе;
  • оформить заказ и оплатить стоимость услуги;
  • при оформлении выбрать способ получения — самовывоз или доставка «Новой почтой».

Офлайн — в территориальном сервисном центре МВД:

  • обратиться в любой ТСЦ МВД;
  • подать заявление совместно с администратором;
  • определить комбинацию символов, оформить заказ и оплатить услугу.

Способы получения индивидуальных номерных знаков

Заказчик может получить изготовленный комплект ИНЗ одним из двух способов:

  • лично в управлении стандартизации ГСЦ МВД, расположенном по адресу: г. Киев, ул. Мрии, 19;
  • посредством доставки в отделение «Новой почты», выбранное при оформлении онлайн-заказа.

Отмечается, что изменение способа получения индивидуального номерного знака после оформления заказа не предусмотрено. В случае выбора доставки при заказе получение индивидуального номерного знака осуществляется через соответствующее отделение компании «Новая почта».

Если индивидуальный номерный знак был выбран в территориальном сервисном центре МВД либо при онлайн-оформлении был выбран способ получения «самовывоз», получение возможно исключительно в управлении стандартизации Главного сервисного центра МВД в городе Киеве.

Лента новостей

Блоги
Публикации
