  1. В Україні

Скільки ФОПів працює в Україні у 2026 році: дані після відновлення ЄДР

20:12, 20 січня 2026
Як змінювалася кількість підприємців з 2021 по 2026 рік.
Скільки ФОПів працює в Україні у 2026 році: дані після відновлення ЄДР
Як розповідала «Судово-юридична газета», з 19 січня Міністерство юстиції відновило оприлюднення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у формі відкритих даних.

Згідно з оновленими даними, станом на січень 2026 року в Україні зареєстровано 2 181 217 фізичних осіб-підприємців. Лише за неповний місяць їхня кількість зросла на близько 6 тисяч, повідомляє сервіс відкритих даних Опендатабот.

Порівняно з 2024 роком кількість активних ФОПів збільшилася на 14 412. Загалом же за чотири роки повномасштабної війни чисельність підприємців у статусі ФОП зросла на 194 тисячі.

Водночас аналітики фіксують поступове уповільнення темпів зростання. Найбільший приріст був у 2023 році — понад 5%. У 2024 році показник знизився до 3,5%, а у 2025 році — до 0,39%.

бізнес мінюст ФОП

бізнес мінюст ФОП

В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.

Між свободою та ізоляцією: апеляційний суд у Тернополі визначив баланс у справі про наркотики

Суд підкреслив: грошове забезпечення має бути гарантією належної поведінки, а не формальною альтернативою арешту.

В Україні пропонують полегшити звільнення працівників на ТОТ і в зонах бойових дій

Роботодавцям дозволять звільняти працівників без ризику юридичної відповідальності.

