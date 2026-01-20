Скільки ФОПів працює в Україні у 2026 році: дані після відновлення ЄДР

Як змінювалася кількість підприємців з 2021 по 2026 рік.

Як розповідала «Судово-юридична газета», з 19 січня Міністерство юстиції відновило оприлюднення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у формі відкритих даних.

Згідно з оновленими даними, станом на січень 2026 року в Україні зареєстровано 2 181 217 фізичних осіб-підприємців. Лише за неповний місяць їхня кількість зросла на близько 6 тисяч, повідомляє сервіс відкритих даних Опендатабот.

Порівняно з 2024 роком кількість активних ФОПів збільшилася на 14 412. Загалом же за чотири роки повномасштабної війни чисельність підприємців у статусі ФОП зросла на 194 тисячі.

Водночас аналітики фіксують поступове уповільнення темпів зростання. Найбільший приріст був у 2023 році — понад 5%. У 2024 році показник знизився до 3,5%, а у 2025 році — до 0,39%.

